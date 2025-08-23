Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Tarsus Devlet Hastanesi bodrum katında yangın çıktı. Hastanenin bodrum katındaki akülerden kaynaklanan yangında yayılan dumanları fark edenler durumu hastane yetkililerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.