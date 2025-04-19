Mersin'de Sağlık Personeline İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi Verildi

Mersin'de, sağlık personellerine "İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından acil sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanan eğitim sona erdi.

Eğitimde katılımcılara acil sağlık hizmetlerine yönelik teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, acil sağlık hizmetleri alanının önemli olduğunu belirterek, "Bu alanda görev yapacak eğitmenlerin nitelikli olması, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitimle, Mersin'deki acil sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Katılımcılarımızın özverili çalışmaları ve edindikleri bilgilerle, ilimizde acil durumlara müdahale kapasitemiz artacaktır." ifadesini kullandı.