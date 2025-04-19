Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

Mersin'de Sağlık Personeline İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi' sona erdi. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiler yanında pratik uygulamalar da sunuldu. İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, eğitimin toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mersin'de, sağlık personellerine "İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından acil sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanan eğitim sona erdi.

Eğitimde katılımcılara acil sağlık hizmetlerine yönelik teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, acil sağlık hizmetleri alanının önemli olduğunu belirterek, "Bu alanda görev yapacak eğitmenlerin nitelikli olması, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitimle, Mersin'deki acil sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Katılımcılarımızın özverili çalışmaları ve edindikleri bilgilerle, ilimizde acil durumlara müdahale kapasitemiz artacaktır." ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.