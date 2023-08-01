Mersin'de Sağlık Çalışanları İş Bırakma Eylemi Yaptı

MERSİN'de sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Çeşitli sağlık ve sosyal hizmetler sendikası üyesi sağlıkçılar Toros Devlet Hastanesi önünde toplandı. Basın açıklaması öncesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleşti. Basın açıklamasını sağlıkçılar adına Hekim Birliği Sendikası şube yönetim kurulu üyesi Uzman Dr. Muna Köybaşı Usta okudu. Uzman Dr. Usta, "Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek, platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık çünkü ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız, tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz; genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanıyım demeyi geçtik, çalışanlar olarak memurum demekten utanır hale geldik" dedi.