Mersin'de görme sorunu yaşayan hastaya kornea nakli yapıldı

Güncelleme:
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakli sonrası hasta, kaybettiği görme yetisini yeniden kazandı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, başarılı operasyonun sağlık hizmetlerindeki gelişmeyi gösterdiğini belirtti.

Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kornea nakli yapılan hasta, yeniden görme yetisini kazandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, görme sorunu yaşan bir kişi, Göz Hastalıkları Polikliniği'ne başvurdu.

Poliklinik uzmanları Doç. Dr. Erman Bozalı ve Doç. Dr. Emin Serbülent Güçlü tarafından keratoplasti (kornea nakli) işlemi uygulanması karar verilen hasta, ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta, kaybettiği görme yetisini yeniden kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, operasyonun, hastanenin sağlık hizmetlerindeki gelişimini gösterdiğini belirtti.

Hastanedeki ilk kornea nakli ameliyatının başarıyla tamamlandığını kaydeden Ballı, "Amacımız hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini kendi şehirlerinde tamamlayabilmelerini sağlamak. Önümüzdeki süreçte ileri cerrahi uygulamaları artırarak vatandaşlarımıza daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
