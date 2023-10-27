Evine balkondan girmek isteyen genç, düşerek demir parmaklıklara saplandı

Mersin'de anahtarını unuttuğu evine balkondan tırmanarak girmek isteyen genç, dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı. Genç, karnındaki parmaklıkla birlikte hastaneye kaldırıldı.

DEMİR PARMAKLIKLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Oktay Kuş adlı genç, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, anahtarını unuttuğu için balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıkların üzerine düştü. Gencin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı.

KARNINDAKİ PARMAKLIK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Oktay Kuş, karnına saplanan demir parmaklıklarla birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Karnındaki parmaklık ameliyatla çıkarılan gencin tedavisinin sürdüğü bildirildi.