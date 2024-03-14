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Mersin'de böbrek nakliyle sağlığına kavuşan beş çocuk babası

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Mersin'de babasını kaybeden beş çocuk babası İlker Koç, hastalığının son evresinde amcasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Mersin'de babasını kaybeden beş çocuk babası İlker Koç, hastalığının son evresinde amcasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan diyabet ve tansiyon hastası Koç'a, 2008'de kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Yüksek tansiyon hastası babasını aynı yıl kaybeden Koç, rahatsızlığı ilerleyince bir süre diyalize girdi. Mersin'deki tedavilerinin ardından Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Koç'a, nakil önerildi. Eşi 49 yaşındaki Zeynep Koç'un böbreğini vermek için yaptırdığı tetkiklerde dokular uyumlu çıkmadı.

Koç, enfeksiyon kaparak, yoğun bakıma alınınca 63 yaşındaki amcası Mehmet Koç, yeğeninin yaşaması için gönüllü oldu. Tetkiklerde dokuları uyumlu çıkan amcanın böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlığı başkanlığındaki ekip tarafından İlker Koç'a nakledildi.

Yeniden yaşama bağlanan Koç, AA muhabirine, böbrek rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir yaşamının olduğunu dile getirdi.

Babasını genç yaşta kaybettiğini aktaran Koç, "Babamı kaybetmiştim. Baba yarım amcam böbreğini verdi, Allah razı olsun ondan, beni yaşama bağladı. Sürekli halsiz düşüyordum, artık iyi olacağım. Elimden geldiğince amcama çok iyi bakacağım. Her bağış hayat kurtarıyor. Şu an çok iyiyiz." diye konuştu.

"Yeğenimin sağlıklı olmasını istedim"

Amca Mehmet Koç da yeğeni sık sık fenalaşınca üzüldüğünü belirterek, kardeşini kaybettiğini, yeğenin yaşaması için gönüllü olduğunu ifade etti.

Yeğenin artık yüzünün güldüğünü aktaran Koç, "Yeğenimin sağlıklı olmasını istedim. Ameliyatlı olmama rağmen iyiyim." dedi.

Eşi Zeynep Koç ise kötü bir süreç yaşadıklarını, eşinin sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

Böbreğini vermek için dokuları uyumlu çıkmayınca üzüldüğünü dile getiren Koç, "Kan uyuşmazlığı vardı. Çapraz nakile girecektim amcam devreye girdi. Eşim enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşmıştı. Son çarenin nakil olması gerektiği söylendi. Şükür sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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