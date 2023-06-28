Mersin Büyükşehir Belediyesi Refakatçi Evi, Bayramda da Misafirlerini Ağırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Refakatçi Evi, kırsal yerleşim yerlerinden gelen hasta yakınlarının konaklama ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ulaşım ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunulan Refakatçi Evi, bayram boyunca da hizmet vermeye devam ediyor.

Kente uzak kırsal yerleşim yerlerinden veya ilçelerden gelen vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Refakatçi Evi' bayramda da kapılarını misafirlerine açmaya devam ediyor. Kamu veya üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarının kalacak yer ihtiyacını karşılayan Refakatçi Evi'nde kalan misafirlerin sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ulaşım ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

Refakatçi Evi'nde Mersin'in uzak köy ve ilçelerinden tedavi amaçlı gelen hasta yakınlarına konaklama hizmetini ücretsiz şekilde sağlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, "2,5 yıldır aktif şekilde vatandaşlarımıza konaklama hizmeti vermekteyiz. Konakladıkları süre boyunca vatandaşlarımıza, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ulaşım ve psikolojik danışmanlık desteğini ücretsiz şekilde sağlıyoruz. Bayram boyunca da 7/ 24 bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

"REFAKATÇİ EVİ BULUNMAZ BİR NİMET"

Kanser hastası babasının tedavi sürecinde babasına eşlik etmek için Mersin'e gelen Naz Kaplan, "Babamın kanser olduğunu öğrendiğimde araştırma yapmaya başladım. İnternette bir vatandaşın Refakatçi Evi'yle ilgili röportajına denk geldim. O vesileyle buradan haberdar olduk" dedi. Refakatçi Evi hizmetini bulunmaz bir nimet olarak belirten Kaplan, "Kimlerin emekleri varsa Allah razı olsun. Servisinden çalışanlarına kadar her personel çok güzel bir şekilde ilgileniyor" diye konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi'nde ışın tedavisi gören Bozyazı İlçesi Tekeli Kasabası eski Muhtarı Yusuf Tanzi, "Böyle bir tesis olmasaydı şehir içinde ev veya otel tutup kalamazdık. Bu yüzden buranın açılmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Refakatçi Evi'nden çok memnunuz" dedi.

Mersin Üniversite Hastanesi'nde tedavi olan Erdal Yıldız ise "Refakatçi Evi'ni gelen her vatandaşa tavsiye ederiz" diye konuştu.