Merkezefendi'de Dr. Kalpalı, hemşire annesiyle aynı sağlık merkezinde göreve başladı

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Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Değirmenönü Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan Dr. Beyza Nur Süslüoğlu Kalpalı, annesi Hemşire Hanife Süslüoğlu ile sözleşme imzalayarak aynı çat altında çalışmaya başladı. Sağlık camiasında ilgi ve takdirle karşılanan bu buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Değirmenönü Aile Sağlığı Merkezi'nde Dr. Beyza Nur Süslüoğlu Kalpalı'nın göreve başlamasıyla birlikte anlamlı bir mesai birlikteliği hayata geçirildi. Anne ve kızın aynı sağlık merkezinde görev yapacak olması, mesai arkadaşları ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Meslek hayatında 25 yılı geride bırakan Hemşire Hanife Süslüoğlu, kızı Dr. Beyza Nur Süslüoğlu Kalpalı ile aynı aile sağlığı merkezinde omuz omuza çalışacak olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Yılların tecrübesiyle kutsal mesleğini sürdüren anne Süslüoğlu, evladıyla aynı çatı altında görev yapmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Değirmenönü Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta kabulüne başlayan anne-kız doktor ve hemşire ikilisi, örnek uyumlarıyla şimdiden merkezin gurur kaynağı olurken, vatandaşlara şifa dağıtmak için mesailerine büyük bir özveriyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı