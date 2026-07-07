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Avcılar Mahallesi'nde Buzağı bakım ve beslenmesi eğitimi

Avcılar Mahallesi'nde Buzağı bakım ve beslenmesi eğitimi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü teknik ekibinin katılımıyla buzağı bakımı, beslenmesi ve hastalıklardan korunma konularında eğitim programı düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Avcılar Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz ile İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinden oluşturulan teknik ekibin katılımıyla buzağı bakım ve beslenmesine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Hayvancılıkta buzağı ölümlerinin azaltılması, buzağıların sağlıklı büyüme ve gelişiminin desteklenmesi ile yetiştiricilerin doğru bakım ve besleme uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, buzağıların doğumdan itibaren ihtiyaç duyduğu bakım süreçleri, doğru besleme yöntemleri ve hastalıklardan korunmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Yetiştiricilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, katılımcıların soruları teknik ekip tarafından cevaplandırılırken, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de değerlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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