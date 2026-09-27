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Memişoğlu ABD temasları sonrası küresel sağlık merkezi hedefini yineledi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temaslarının ardından küresel sağlık merkezi hedefini yineledi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile görüşüldü, BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi'nde Türkiye'nin sağlık vizyonu paylaşıldı ve robotik cerrahi incelendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'de gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, " Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco, Washington D.C. ve New York'ta gerçekleştirdiği temasların ardından, Türkiye'nin küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "San Francisco, Washington D.C., New York. ABD programımızı yoğun ve verimli temasların ardından geride bıraktık. San Francisco'da dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarımızla bir araya gelerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları değerlendirdik; robotik cerrahi teknolojilerini yerinde inceledik. Washington D.C.'de ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ile küresel sağlık gündemini ve ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliği imkanlarını ele aldık. New York'ta ise Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler programlarına eşlik ederek BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi'nde küresel sağlık vizyonumuzu paylaştık. Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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