Meme Protezi Uygulamaları ve Kontrollerin Önemi

Meme Protezi Uygulamaları ve Kontrollerin Önemi
Op. Dr. Duran Çekiç, meme protezi uygulamalarında doğru bilgilendirmenin ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı. Meme estetiği için uygun bireyler, protez çeşitleri, ameliyat süreci ve iyileşme döneminin detaylarına değinildi.

MEME protezi uygulamalarının farklı amaçlarla yapılabidiğine değinen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Duran Çekiç, "Yeni nesil protezler, ömür boyu kullanılabilir ancak çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekebilir. Protez ile meme estetiği yaptıran hastalar rutin yıllık kontrollerini aksatmamalıdır. Kontroller, protezin durumu ve meme sağlığı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Medical Park TEM Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Duran Çekiç, meme protezi uygulamalarında doğru bilgilendirmenin ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MEME PROTEZİ İÇİN UYGUN BİREYLER

Meme estetiği ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının farklı amaçlarla yapılabildiğini belirten Op. Dr. Duran Çekiç, "Meme dokusu olmayan veya meme küçüklüğünden rahatsız olan kadınlar implant ile büyütme ameliyatı yaptırabilir. Doğum sonrası memede sarkıklık ve hacim kaybı yaşayanlarda ise dikleştirme ile birlikte protez kullanılabilir. Kanser nedeniyle memesi alınmış kadınlarda ise implant ile meme rekonstrüksiyonu mümkündür" dedi.

Bu ameliyatların hem estetik hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını söyleyen Op. Dr. Çekiç, "Meme kaybı yaşamış veya hacim kaybı olan kadınlar, vücut simetrisi ve özgüveni açısından operasyonlardan yararlanabilir" ifadelerini kullandı.

'YILLIK KONTROLLER AKSATILMAMALI'

Silikon protezlerin vücutla uyumlu olduğunu ifade eden Op. Dr. Çekiç, "Protezler kapsül dokusu ile çevrili olduğu için genellikle güvenlidir. Ancak kapsülde deformasyon veya protez hasarı oluşursa değiştirilmesi gerekir. Nadiren, implant ile ilişkili lenfoma (BIA-ALCL) görülebilir. Bu nedenle yıllık kontroller aksatılmamalı, gerekirse ultrason veya mamografi ile takip yapılmalıdır" diye konuştu.

'OPERASYONLAR 1-2 SAAT SÜREBİLİR'

Meme büyütme ve rekonstrüksiyon operasyonlarının genellikle 1-2 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Çekiç, "Ağrı kişiden kişiye değişir. Protezin yerleştirildiği plan, kas altı veya kas üstü olmasına göre ağrı farklılık gösterebilir. Kas altına yerleştirilen protezlerde ağrı biraz daha fazla olabilir, ancak uygun ağrı yönetimi ile bu süreç rahat atlatılır" ifadelerini kullandı.

PROTEZ ÇEŞİTLERİ

Meme protezlerinde silikon jel ve salin (tuzlu su) seçenekleri bulunduğunu da kaydeden Op. Dr. Çekiç, "Silikon jel implantlar doğal his verir, salin implantlarda sızıntı fark edilebilir. Yüzey tipleri de smooth (düz) ve textürlü (pürtüklü) olarak ayrılır. Her birinin avantaj ve dezavantajları vardır" dedi.

Boyut seçiminin hasta ile cerrah arasında birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Çekiç, "Hastanın vücut ölçüleri, derinin elastikiyeti, göğüs duvarı yapısı ve diğer memeyle simetri hedefi değerlendirilir. Beklentilerle birlikte, en uygun protez boyutu belirlenir" diye konuştu.

İYİLEŞME SÜRECİ

Cerrahın tekniği ve hastanın yara iyileşme kapasitesine bağlı olarak ameliyat izi kalabileceğini ifade eden Op. Dr. Çekiç, "İyi cerrahi teknik ve özenli dikiş ile izler minimize edilebilir. Ameliyat sonrası hastalar genellikle 1 gün hastanede takip edilir. Şişlik ve ödem olabilir, ağrı birkaç gün sürebilir. Hafif aktiviteler birkaç hafta içinde yapılabilir, ağır egzersizler için ise 3 ay beklenmesi önerilir" dedi.

GÜNLÜK YAŞAMA DÖNÜŞ

Protez ameliyatı olan hastaların 1. ayda tempolu yürüyüşlere başlayabileceğini belirten Op. Dr. Çekiç, şunları söyledi:

"Ağırlık kaldırma gibi egzersizler için 3 ay beklenmelidir. Kilo değişimi, gebelik veya diğer faktörler estetiği etkileyebilir. Gerekirse revizyon ameliyatları ile simetri sağlanabilir."

KONTROLLERİN ÖNEMİ

Yeni nesil protezlerin ömür boyu kullanılabildiğini ancak çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekebileceğini dile getiren Op. Dr. Çekiç, "Protez ile meme estetiği yaptıran hastalar rutin yıllık kontrollerini aksatmamalıdır. Kontroller, protezin durumu ve meme sağlığı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

SIK YAPILAN HATALAR

Sık yapılan hatalara değinen Op. Dr. Çekiç, "Cerrah ile hasta arasında beklentilerin netleşmemesi, kontrollerin aksatılması ve erken ağır egzersizler protez sonrası sorunlara yol açabilir. Hasta ile beklentiler muayene sırasında netleştirilmelidir. Gerçekçi olmayan beklentiler sunulmamalı, ağır egzersizlere 3 aydan önce başlanmamalıdır. Protez seçimi, mutlaka cerrah ile birlikte yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
