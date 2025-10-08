Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi: Tedavi Başarı Oranı Yüzde 90

MEME ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan, "Meme ve endokrin cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, "Meme kanserinde tedavi başarısı erken tanıyla yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. Kadınların kendi kendine meme muayenesini düzenli yapması ve 40 yaşından itibaren mamografi kontrollerini aksatmaması, yaşam kurtaran en basit adımlardır" dedi.

Güven Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, Meme Kanseri Fakındalık ayı kapsamında, meme kanserinde tanı ve tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meme kanserinin, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ettiğini söyleyerek, modern tarama yöntemleri ve cerrahi yaklaşımlarla birlikte erken tanı alan hastalarda yaşam sürelerinin ve tedavi başarı oranlarının belirgin şekilde arttığını belirtti. Doç. Dr. Özkan, "Meme kanseri sadece bir kitleyi çıkarmaktan ibaret değildir; bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu nedenle tarama ve tanı yöntemlerinin yanı sıra cerrahi ve tedavi kararlarının da kişiye özel planlanması gerekir. 40 yaş üstü kadınların düzenli mamografi yaptırması, hastalığın erken evrede saptanmasını sağlar. Ancak yoğun meme dokusu olan hastalarda ultrason ve MR gibi yöntemlerle desteklenmiş bir değerlendirme çok daha güvenilir sonuçlar verir. Genetik yatkınlığı olan kadınlar için ayrıca BRCA1 ve BRCA2 gen testleri oldukça önemlidir. Bu testler, yüksek riskli bireylerde hem tarama sıklığını hem de cerrahi planlamayı doğrudan etkileyen hayati sonuçlar ortaya koyar" diye konuştu.

Doç. Dr. Özkan, günümüzde meme kanseri tedavisinde organ koruyucu cerrahilerin ön plana çıktığını ifade ederek, "Meme dokusunun tamamını almak yerine, tümörü güvenli sınırlarla birlikte çıkarmak hem estetik hem de psikolojik açıdan hastalara büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca sentinel lenf nodu biyopsisi de önemlidir. Artık her hastada koltuk altı lenf bezlerinin tamamını almak yerine, sadece ilk tutulan lenf bezlerini değerlendirmek yeterli oluyor. Bu sayede hastalar gereksiz cerrahilerden korunuyor. Meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısının anahtarıdır. Erken evrede tespit edilen kanserlerde tedavinin başarısı yüzde 90'ın üzerindedir. Kadınların kendi meme muayenelerini ihmal etmemesi, düzenli doktor kontrollerine gitmesi ve tarama programlarına katılması hayat kurtarır" dedi.