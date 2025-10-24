Haberler

Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği İzmir Körfezi'nde Gerçekleşti

Güncelleme:
Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir Körfezi'nde kadınların katılımıyla meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadınlara, meme kanseri muayenesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verildi.

Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir Körfezi'ndeki vapurda kadınların katılımıyla meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, İZDENİZ koordinesinde organize edilen çalışmada kadınlar vapura ellerinde pembe balonlarla bindi.

Burada kadınlara meme kanserine karşı kendilerini nasıl muayene etmeleri gerektiğini anlatan broşürler ve bilgiler verildi.

Vapurda yolcuların dikkatini çekmek amacıyla kadın personelden "Bir sonraki durak, mamografi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümünden Uzman Dr. Murat Keser, meme kanserinin meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtti.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Keser, şunları kaydetti:

"Nadiren erkeklerde de görülebilir. Erken evrelerde genellikle belirti vermeyebilir ancak ilerleyen dönemlerde memede ele gelen sert bir kitle, meme başında çekilme, ciltte kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Erken tanı için düzenli olarak yapılan kendi kendine meme muayenesi, klinik muayene ve mamografi taramaları büyük önem taşır. Erken teşhis, tedavi başarısını ve yaşam süresini etkileyen en önemli belirleyicidir."

Etkinliğe katılan Ela Betül Yılmaz ise meme kanseri teşhisi konan annesinin uygulanan tedavilerle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Erken teşhisin önemine işaret eden Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
