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Medipol Sağlık Grubu'ndan Dünya Yürüyüş Günü Farkındalığı

Medipol Sağlık Grubu'ndan Dünya Yürüyüş Günü Farkındalığı
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MEDİPOL Sağlık Grubu, 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla Belgrad Ormanı'nda yürüyüş etkinliği düzenledi. Sağlık personelleri, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi.

MEDİPOL Sağlık Grubu, 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde anlamlı bir farkındalık çalışması düzenledi. Sağlık personelleri sabahın ilk ışıklarıyla Belgrad Ormanı'nda bir araya geldi. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik kapsamında hep birlikte yürüyüş yaptılar.

Sağlıklı yaşamın temel prensiplerinden biri de düzenli olarak yürüyüş yapmaktan geçiyor. Gün içerisine düzenli ve tempolu olarak yapılan yürüyüşler birçok hastalığın da oluşumunun önüne geçiyor. Medipol Sağlık Grubu da 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında bir farkındalık çalışması yaptı.

BELGRAD ORMANI'NDA BULUŞTULAR

Medipol Sağlık Grubu bünyesinde görev yapan sağlık personelleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Belgrad Ormanı'nda bir araya geldi. 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ilk önce ısınma hareketleriyle başladı. Oluşabilecek sakatlanmaların yaşanmaması adına yapılan ısınma hareketlerinin ardından tempolu yürüyüşe geçildi. Sağlık personelleri hep birlikte yürüyerek parkuru tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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