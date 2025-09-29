Medipol Sağlık Grubu'ndan Dünya Kalp Günü Yürüyüşü

MEDİPOL Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü'nde 'Kalbin İçin Adım At' temalı bir yürüyüş düzenledi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan yaptığı açıklamada "Kalp damar hastalıkları hem dünyada hem de Türkiye'de ölümlerin en önemli nedeni. Ancak bu ölümlerin büyük kısmı basit yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir" dedi.

Medipol Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar sağlığının önemine dikkat çekmek için Rumeli Hisarı'nda 'Kalbin İçin Adım At' temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde sağlık çalışanları ve doktorların katılımıyla başlayan etkinlik, sakatlanmaları önlemek için yapılan ısınma hareketleriyle start aldı. Ardından katılımcılar tempolu yürüyüşe geçerek belirlenen parkuru birlikte tamamladı. Etkinlik boyunca hem kalp sağlığını korumada düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kalbi korumanın mümkün olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Dünya Kalp Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu .

'KALP DAMAR HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ'

Kalp damar hastalıklarının hem küresel hem de ulusal ölçekte ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, "Tüm dünyada ölümlerin bir numaralı sebebi kalp damar sistemi hastalıkları. Türkiye'de de durum farklı değil; kalp krizleri, kalp yetmezliği, inme ve felce bağlı ölümler bu tabloyu oluşturuyor. Burada farkındalık yaratmamız gereken nokta şu: Bu ölümlerin çok önemli bir kısmı aslında önlenebilir. Önleyebilirsek ölüm sayıları ciddi oranda azalacaktır" dedi.

'SAĞLIKLI YAŞAM EN GÜÇLÜ KALKAN'

Kalp hastalıklarının önlenmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek birçok tedbir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, "En basitinden kilo kontrolü, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, hareketli bir yaşam tarzına geçmek çok değerli. Ayrıca dengeli beslenmeli, aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmalı, diyabet varsa kontrol altında tutulmalı. Bunların hepsi kalp sağlığı için kritik adımlar" diye konuştu.

'YÜKSEK TANSİYON KRİTİK BİR RİSK FAKTÖRÜ'

Özellikle hipertansiyonun toplumda yaygın bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okuyan, "Yüksek tansiyonu çok önemsiyorum. Yaş ilerledikçe sıklığı artıyor. Sokakta çevirdiğiniz her beş kişiden birinde tansiyon yüksek çıkabilir. 60 yaşın üstüne geldiğinizde ise her iki kişiden birinde hipertansiyon vardır. Bu kadar yaygın bir sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Gençler bile 'bana bir şey olmaz' dememeli, mutlaka ara ara tansiyon kontrollerini yaptırmalı" ifadelerini kullandı.

'SİGARA VE AİLE ÖYKÜSÜ EN ÖNEMLİ RİSKLER'

Sigaranın en güçlü risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, "Sigara kullanıyorsak mutlaka bırakmalıyız. Ayrıca ailesinde erken yaşta kalp krizi veya kalp hastalığı öyküsü olan kişiler çok daha dikkatli olmalı, düzenli kontrollerini ihmal etmemeli" dedi.

Dünya Kalp Günü'nün farkındalık için büyük bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, şunları söyledi:

"Kalp damar hastalıklarının çok büyük bölümü basit yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir. Kilo vermek, sigarayı bırakmak, tansiyonu kontrol altında tutmak ve düzenli hareket etmek kalbimizi korumak için en etkili yöntemlerdir. Kalbimizi koruyarak hem yaşam kalitemizi yükseltir hem de ömrümüzü uzatabiliriz."