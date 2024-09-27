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Medipol Hastanesi'nde Robot Destekli Diz Protezi Ameliyatları Başladı

Medipol Hastanesi'nde Robot Destekli Diz Protezi Ameliyatları Başladı
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, diz protezi ameliyatlarında robot teknolojisinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Ameliyat öncesi detaylı planlama ve cerrahinin tecrübesi ile hasta memnuniyetinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, Medipol Sağlık Grubu'nun yeni nesil teknolojilerin tüm imkanlarından faydalandığını söyledi. Bunun son örneğini olarak da diz protezi ameliyatında robot kullanmaya başladıklarını belirten Prof. İbrahim Azboy, "Cerrahi tecrübe ve yeni nesil cihazların desteğiyle hasta memnuniyetini ve uzun dönem başarıyı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, 67 yaşındaki hastasının diz protezi ameliyatı öncesi robot kullanımı hakkında bilgi verdi. Diz ve kalça protezi ameliyatlarının hastaların ağrılarını dindiren ve yaşam kalitesini arttıran başarısı kanıtlanmış tedaviler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Azboy, "Son 20 yılda yardımcı teknoloji cihazlarının geliştirilmesi ile daha başarının daha da artmasının hedeflendiğini belirtti. Bunlar arasında robotlar son 10 yılda kullanıma sunulmuştur. Ameliyatı ortopedisler olarak biz yapıyoruz. Cerrahide başarının ana temeli cerrahın tecrübeli olmasıdır. Tecrübeli bir cerrah ameliyat öncesi planlamasını yapar ve bu plana uygun hareket eder. Ameliyat sırasında da yaptığı plana uyup uymadığını robot kullanarak teyit etmiş olur. Hastaların, 'Ameliyatı robot yapıyor' algısı doğru değildir. Robotlar, cerrahların kullandığı destekleyici bir cihazlardır" diye konuştu.

'ROBOTLAR KÜÇÜLÜYOR MALİYETLERİ AZALIYOR'

Bu anlamdaki ilk üretilen robotların oldukça büyük, hantal ve maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Azboy, "Teknoloji geliştikçe robotlar küçülmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu cihazların boyutları da küçülmeye devam edecek, maliyetleri düşecek ve kullanımları kolaylaşacak. Medipol Sağlık Grubu olarak robotları ameliyatlar sırasında kullanıyoruz. Protez ameliyatlarında başarı, ameliyat öncesi detaylı planlamaya, cerrahinin mükemmel yapılmasına, kaliteli proteze, protezin uygun boyutta ve pozisyonda yerleştirilmesine bağlıdır. Hastamıza robot desteği ile diz protezi ameliyatı yapacağız. Ameliyattan sonra hastalarımızın yürümesine hemen izin veriyoruz. Protezlerin ömrü ortalama 25 yıla çıkmıştır. Hastalarımız birkaç aylık rehabilitasyon sürecinden sonra ağrısız ve aktif hayatlarına yeniden kavuşmaktadır" diye konuştu.

ERİŞMİŞ: HOCAMI BULDUM

Üç yıl önce diz ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunu söyleyen 67 yaşındaki İslim Erişmiş ise "Dizimde şiddetli ağrı vardı. Doktora gittim, enjeksiyon yapıldı. Bu beni bir süre rahatlattı. Kısa süre sonra tekrardan ağrılarım başladı ve bu sefer ozon tedavisi oldum. Ancak bir faydasını göremedim. Doktor benden dizimin röntgenini istedi. Yapılan incelemelerde dizime protez ameliyatı yapılması gerektiğini öğrendim. Ameliyat olmaktan, yatağa mahkum yaşamaktan ve bir daha yürüyememekten çok korkuyordum. Araştırma yaparken Prof. Dr. İbrahim Azboy hocamızı gördüm. İbrahim hocamızın konuşmaları ve anlatımı bana çok mantıklı geldi. Oğluma da 'Ben doktorumu buldum' dedim. İbrahim hocamız ile irtibata geçtik. Konuştuk ve ameliyat günümüzü belirledik. Ameliyatımda robot kullanılacak. Ancak benim için önemli olan doktorun tecrübesi. İbrahim hocamıza ve ekibine çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Diz Protezi Teknoloji Ameliyat Hastane Sağlık

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