Medipol, Bükreş'te temsilcilik ofisi açtı

Medipol, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temsilcilik ofisi açtı. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katıldı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, açtıkları temsilcilik ofisiyle Romanya sağlık sektöründe daha aktif yer alarak, sağlık sorunlarına Romanya'da çözüm bulamayan hastalar için tanı ve tedavi hizmetleri sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Medipol, Romanya'nın başkentinde Medipol Bükreş Temsilcilik Ofisini açtı.

Medipol açıklamasına göre, Medipol Bükreş Ofisi Temsilcileri Alina Deaconu ve Andrea Catelina Giuvelic açılışa ev sahipliği yaptı. Kurdele kesimini ise Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan gerçekleştirdi.

Açılışa, Ticaret Müşavirleri Sude Gürcan ve Naci Akdoğan, Yunus Emre Enstitüsü Bükreş Müdürü Mustafa Yıldız, TİAD Başkanı Ufuk Tandoğan, TİAD Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, iş insanı Hüseyin Aykol ve Romanya'da sağlık hizmetlerinde görev alan hekim ve işletmeciler de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Bükreş'te açtıkları temsilcilik ofisleriyle Romanya sağlık sektöründe daha aktif yer alarak, sağlık sorunlarına Romanya'da çözüm bulamayan hastalar için tanı ve tedavi hizmetleri sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Romanya'da yaşayan hastaların, temsilcilik ofisleri ile iletişime geçerek en kısa sürede ekipleriyle tedavi süreçlerini planlayabilme imkanı bulduğunu aktaran Üstün, "Havalimanı karşılamasından başlayarak, kendi evlerine sağlıklı bir şekilde dönene kadar onlara eşlik ettiğimiz uluslararası hastalarımız, Medipol'de tedavilerine rahatlıkla başlayabiliyor.

Ayrıca Romanya'da yaşayan hastalara, ücretsiz tıbbi ikinci görüş alabilme veya online muayene olabilme hizmetlerini sunuyoruz." ifadesini kullandı.