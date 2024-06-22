Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, kırışıklıklardan kurtulmanın yollarını anlattı

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doğanay kırışıklıklardan kurtulmanın en etkili yolunu anlattı.

YAŞ ARALIĞINA GÖRE HANGİ İŞLEMLERİ YAPTIRMALIYIZ?

Yaş aralığına göre hangi işlemleri yaptırmalıyız? Sorusuna cevap veren Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, "Yaşla birlikte kaybedilen kolajen, biyotin ve elastin bunun içerisindeki cildin nemini sağlayan Hyaluronik Asit azalmaya başlıyor. Bunlar azaldıkça cildin pürüzsüzlüğü kayboluyor, gözenekler açılıyor ve cilt kurumaya başlıyor. Hangi yaş aralığında hangi işlemleri yapmalıyız diye sorduğumuzda, 30'lu yaşlara gelmeden önce cilt analizi yapılmalı. Eğer cilt elastikiyeti genetik olarak azalmışsa bu hastalarımızın üst yüzüne baby botoks Hollywood botoksu yapıyoruz. 30-40 yaş arasında üst yüzü kaldırmak için botoks öneriyorum. Alt ve orta yüz için buralara minik dolgular da öneriyorum. 40-50'li yaşlarda yılda iki defa botoks yapılabilir. Glutatyon veozon tedavisi yapılabilir. 50 yaş sonrası daha çok cihaz ağırlıklı gitmek istiyorum." İfadelerini kullandı.