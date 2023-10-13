Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yaşlanmayı geciktiren tedavi yöntemleri

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, doğal ve güzel yaş almak için yapılan anti aging (yaşlanma karşıtı) uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, ciltte, 25 yaş sonrası başlayan ince kırışıklıklara karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde, zamanla daha da derinleşen kırışıklar, lekeler ve hatta ilerleyen yaşlarda yüzde boşluklar ve sarkmalar oluşmaya başladığını kaydetti.

Özsaraç, yaşlanmanın tüm bu olumsuz belirtilerine karşı, hızla gelişen teknolojiden sonuna kadar faydalanmamıza olanak sağlayan, en etkili uygulamaların genel olarak anti aging uygulamalar olduğunu bunların da ciltte sarkma, ciltte sıkılaşma, leke ve ince çizgilerle savaşmada, lazer tedavilerinin oldukça sık kullanıldığını belirtti.

Bunlardan ilkinin altın iğne tedavisi olduğunu ve hangi durumlarda kullanıldığını belirten Özsaraç, altın iğne tedavisinin cilt gençleştirme (anti aging), cilt kırışıklıklarının giderilmesinde, cilt yenilemede, yüz ve boyun bölgesindeki sarkma ve kırışıklık tedavisinde, sivilce izi, yara izi tedavisinde, ameliyat, yara izlerinin ve güneş lekelerinin ortadan kaldırılmasında, geniş gözeneklerin sıkılaşmasında, siyah noktaların oluşumunu azalmasında ve tedavisinde, gebelik sırasında veya hızlı kilo alıp vermelerde oluşan çatlakların (strialar) giderilmesinde etkili olduğuna dikkati çekti.

"Geçici değil kalıcı etkiler elde edili"

Altın iğne uygulaması hakkında bilgiler veren Özsaraç, işlem öncesinde anestezik kremler de kullanılarak ağrısız bir uygulama sağlandığını kaydetti. Özsaraç, iğneli radyofrekans uygulamasının ortalama süresinin 20-30 dakika olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Cilt yüzeyini gençleştirmek, yara izlerini düzeltmek ve sıkı bir cilt için yapılan uygulama tedavi yöntemlerine göre farklı seans aralıklarında gerçekleşir. Çoğunlukla tek seans yeterli görülmez. Birkaç hafta aralıklarla iki ya da üç seans civarında uygulama yapılır. Seanslar arasında 3-4 hafta olması idealdir. Maksimum etki ise son seanstan 3-4 hafta sonra görülmektedir. İşlem yapıldıktan sonra bir miktar kızarıklık olabilir bazen de hafif kabuklanma olabilir ama kızarıklık çok kısa sürecektir. Geçici değil kalıcı etkiler elde edilir. İlk seanstan itibaren kolaylıkla fark edilebilir olumlu etkiler gözlenir. Hasta hemen günlük yaşamına geri dönebilir. Cilt yenileme ve kusurları giderme üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir tekniktir. Her türlü cilt tipinde ve ten renginde kullanılabilme imkanı sunar. Çok uzun saatler boyunca işleme girmeyi veya cerrahi girişimleri gerektirmiyor olması, diğer avantajlarından birisi de her mevsim yapılabilmesidir. altın iğne tedavisinin ardından dikkat edilmesi gerekenler ise son derece acısız bir tedavi olduğu için altın iğne tedavisinin sonrasında herhangi bir ağrılı durum gerçekleşmez."

Yaşlandırmayı geciktirici başka tedavi yöntemleri de mevcut

Yaşlanmayı geciktirici diğer tedavi metotları olan PRP, mezoterapi ve gençlik aşısı hakkında bilgi veren Özsaraç, hastanın kendi kanındaki plazmayı kandan izole ve konsantre ederek büyüme faktörleri üreten trombosit hücreleri bakımından daha zengin bir plazma olan PRP adlı kan bileşenini elde ettiğini belirtti.

Özsaraç, PRP'nin plazma bileşeni, kök hücreler ve büyüme açısından zengin trombositler içerdiğini ve cilde geri enjekte edildiğinde, cildin genel olarak gençleşmesini sağlamak için vücudun doğal kolajen ve elastin üretimini hızlandırdığına dikkati çekti.

PRP hazırlama işlemi sonrasında elde edilen PRP'nin çok ince iğneler yardımı ile cilt altına ufak dozlarda enjekte edildiğini ifade eden Özsaraç, bu işlem öncesinde cildin lokal anestezik bir krem ile uyuşturulduğunu vurguladı.

Özsaraç, PRP tedavisinin yüz ve boyun gençleştirme, ciltte parlama ve aydınlanma, akne skarı ve yara izi tedavisi gibi birçok alanda kullanıldığını aktararak, "Mezoterapi yöntemi de diğer yöntemlerden biridir. Yüz mezoterapisi mezoliftingi cilde canlılık ve parlaklık veren bir işlemdir. Yapılan işlem ile birlikte elastin ve kolajen sentezi aktive olur böylelikle cilt sıkılaşır, gerilir ve toparlanır. Cilt üzerine sürülen kozmetik kremler cilt bariyerini geçemediği için cildin alt tabakalarına etki edememektedir. Ancak yüz mezoterapisi işlemi sayesinde kullanılan cilde faydaları ilaçlar cildin alt tabakalarına kadar etki eder. Böylelikle istenen etki hemen gözlenir ve etki süresi de artar. Yüz mezoterapisi (mezolifting) yüzün her bölgesine, boyun, dekolte ve el bölgesine uygulanabilen bir işlemdir." açıklamalarında bulundu.

Cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve aminoasit gibi maddelerin lokal olarak uygulanan mikro enjeksiyonlar yoluyla cilde enjekte edilmesi ile uygulandığını kaydeden Özsaraç, seans sayısının hastanın ihtiyacına, uygulanan ürünün içeriğine bağlı olarak değişmekle birlikte genelde 15 gün, aralar ile 4-6 senans önerildiği bilgisini paylaştı.

Özsaraç, "Gençlik aşısı ise, aslında bir nevi mezoterapi uygulamasıdır. Genel de yüksek oranda hyoluronik asit ve somon DNA içeren mezoterapi ürünleri özel bir isimlendirme adı altında Gençlik aşı olarak adlandırılmakta ve uygulanmaktadır. Bunların dışında kök hücre tedavisi, kollajen aşısı, dermal kalsiyum hidroksi apatitli dolgular da kollajen, elastin uyarımını artırarak yüzde ve boyunda anti aging etki sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.