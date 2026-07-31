Haberler

MEAH’ta Temmuz ayı gebe okulu eğitimleri tamamlandı

MEAH’ta Temmuz ayı gebe okulu eğitimleri tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Birimi tarafından anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Temmuz ayı eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Birimi tarafından anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Temmuz ayı eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Gebe Okulu Birimi eğitimcileri Ebe Gülşah Gürel ve Ebe Rukiye İncesu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Program dahilinde Fizyoterapist Gizem Uzunkartal tarafından anne adaylarına yönelik gebelik pilatesi eğitimi verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen derste; gebelik döneminde güvenli egzersizin önemi, doğru nefes teknikleri, duruş ve gevşeme egzersizleri detaylı bir şekilde anlatılarak katılımcılara yaptırıldı.

Eğitim programının sonunda anne adayları ve eşleri doğumhaneyi ziyaret etti. Sağlık ekibiyle bir araya gelen aileler; doğum süreci, doğumhanenin işleyişi ve zihinlerine takılan konular hakkında birinci elden bilgi alma fırsatı yakaladı.

Eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlıklı bir gebelik, bilinçli bir hazırlıkla başlar; güçlü aileler ise bilgiyle büyür." mesajı öne çıkarılırken, sağlıklı ve huzurlu bir doğum süreci geçirmek isteyen tüm anne adayları ve eşleri ücretsiz Gebe Okulu eğitimlerine davet edildi.

Kayıt ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Birimine başvurabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı

Orman yangınlarında son durum: Alevler bir ilden diğerine geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu
Resmi görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Gündem yaratan görüntü: Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı