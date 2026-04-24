MEAH'ta kapalı yöntemle başarılı kanser ameliyatı

Malatya'da kalın bağırsak tümörü tespit edilen hasta, kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 66 yaşındaki Mehmet Özgül, karın ağrısı, kabızlık ve makatta kanama şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Biyopsi sonucunun malign gelmesi üzerine hızlıca operasyon kararı alınırken, hasta Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cebrail Yetkin tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildi. Operasyonda sol hemikolektomi uygulandı. Ameliyat sonrası sürecin sorunsuz geçtiği belirtilirken, hastanın kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi. Kapalı yöntemle yapılan cerrahinin daha az ağrı, hızlı iyileşme ve düşük komplikasyon riski sunduğu ifade edildi.

Hasta Mehmet Özgül ise ameliyat sonrası hızlı toparlandığını belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA

