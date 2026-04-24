MEAH'ta kapalı yöntemle başarılı kanser ameliyatı

MEAH'ta kapalı yöntemle başarılı kanser ameliyatı
Güncelleme:
Malatya'da kalın bağırsak tümörü tespit edilen hasta, kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Malatya'da kalın bağırsak tümörü tespit edilen hasta, kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 66 yaşındaki Mehmet Özgül, karın ağrısı, kabızlık ve makatta kanama şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Biyopsi sonucunun malign gelmesi üzerine hızlıca operasyon kararı alınırken, hasta Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cebrail Yetkin tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildi. Operasyonda sol hemikolektomi uygulandı. Ameliyat sonrası sürecin sorunsuz geçtiği belirtilirken, hastanın kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi. Kapalı yöntemle yapılan cerrahinin daha az ağrı, hızlı iyileşme ve düşük komplikasyon riski sunduğu ifade edildi.

Hasta Mehmet Özgül ise ameliyat sonrası hızlı toparlandığını belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
10 yıl sonra yeniden aktı! Erciyes'te şelale canlandı

Bölge halkı çok mutlu! 10 yıl sonra çağlamaya başladı
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu