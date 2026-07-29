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MEAH’ta 4 santimetrelik böbrek taşı tek seansta temizlendi

MEAH’ta 4 santimetrelik böbrek taşı tek seansta temizlendi
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan bir hasta, Muğla’da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan bir hasta, Muğla'da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastaya aynı anda hem ciltten hem de doğal idrar yolundan girilerek ileri düzey kapalı böbrek taşı cerrahisi uygulandı. Dünyada ve Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen minimal invaziv ECIRS yöntemi sayesinde böbrekteki taşın tamamen temizlendiği bildirildi.

Operasyon, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş'ın koordinasyonunda, Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü tarafından gerçekleştirildi. Anestezi süreci ise Doç. Dr. Eylem Yaşar ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ekibi tarafından yürütüldü.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Deliktaş, ECIRS yönteminin üst üriner sistem taşlarının tedavisinde iki cerrahın eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektiren ileri düzey bir cerrahi teknik olduğunu söyledi.

Yöntemin özellikle büyük ve kompleks böbrek taşlarında yüksek başarı oranı sunduğunu belirten Deliktaş, "ECIRS sayesinde hastalar daha kısa sürede iyileşiyor, komplikasyon riski azalıyor ve tedavi başarısı önemli ölçüde artıyor. Kliniğimiz, teknolojik altyapısını cerrahi deneyim ve ekip çalışmasıyla birleştirerek bu yöntemi başarıyla uygulamaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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