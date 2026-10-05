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Mavi dil hastalığına karşı küçükbaş yetiştiricilerinin dikkatli olması istendi

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Mavi dil hastalığına karşı küçükbaş yetiştiricilerinin dikkatli olması istendi
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Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, koyun ve keçilerde görülebilen mavi dil hastalığına karşı dikkatli olması istendi. Virüs kaynaklı hastalık sineklerle bulaşıyor; dil ve ağızda morarma, ateş, yaralar ve topallık görülen hayvanlar için veteriner hekime başvurulması gerekiyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde koyun ve keçilerde görülebilen "mavi dil" hastalığına karşı yetiştiricilerin dikkatli olması istendi.

Virüs kaynaklı olan ve özellikle koyunlarda daha ağır seyredebildiği belirtilen hastalık, enfekte hayvanlardan kan emen sinekler aracılığıyla diğer hayvanlara bulaşabiliyor.

Hastalığın en belirgin belirtileri arasında dil ve ağız bölgesinde morarma ve şişme yer alıyor. Hayvanlarda ayrıca ateş, dudaklarda değişiklik, ağız ve çevresinde yaralar, topallık ve yavru atma görülebiliyor.

Özellikle Merinos ırkı koyunların hastalığa karşı daha hassas olabileceği belirtilirken, yetiştiricilerin sürülerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Aşılama ve sinek mücadelesi önem taşıyor

Mavi dil hastalığıyla mücadelede koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekiliyor. Aşılama, hastalığı taşıyan sineklerle mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü ve gerekli durumlarda karantina uygulanması hastalığın yayılmasının önlenmesinde önem taşıyor.

Hastalığın doğrudan uygulanan bir tedavisinin bulunmadığı belirtilirken, hayvanlarında dil veya ağız bölgesinde morarma ve şişme, ateş, yaralar, topallık ya da genel durum bozukluğu fark eden yetiştiricilerin vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurması gerekiyor.

Aşılama uygulamalarının ise hayvanın yaşı, gebelik durumu ve bölgedeki hastalık riski dikkate alınarak veteriner hekim değerlendirmesi ve resmi veteriner sağlık programları doğrultusunda yapılması öneriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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