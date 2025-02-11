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Maske Kullanımı Viral Enfeksiyonları Önlemede Önemli

Maske Kullanımı Viral Enfeksiyonları Önlemede Önemli
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emre Ocak, soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripte artış yaşandığını belirterek, hasta kişilerin maske takmasının önemine dikkat çekti. Ocak, antibiyotiklerin gereksiz kullanımına karşı da uyarıda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, virüslerin yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine, soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonu ve daha ağır semptomlar gösteren grip hastalığının artığını ifade etti.

Her iki hastalığın sebebinin de büyük oranda virüsler olduğunu belirten Ocak, "Hastalığı yapan mikroplar farklı çeşitlerde sınıflandırılıyor. En çok görülenleri virüsler ve bakterilerdir. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribe neden olan durum yüzde 80 virüslerdir. Hatırlanacağı gibi tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 da bir virüstü." dedi.

Ocak, soğuk havalarda kapalı ortamda geçen zamanın artığını ve insanların yakın temasta bulunduğunu belirtti.

Damlacık yoluyla bulaşan viral hastalıkların yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske takmasının önem arz ettiğini aktaran Ocak, şunları kaydetti:

"Hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda daha çok bulunuyoruz, açık havaya çok az çıkıyoruz. Kapalı ortamlarda viral hastalıklar damlacık yoluyla bulaşıyor. Kişi hapşırıp, öksürüyor ve virüsler havada kalıyor. Başkaları bunu soluyunca bu enfeksiyon üst solunum yoluna yerleşiyor ve hastalık yapıyor. Özellikle risk grubundaki hastalar ve yaşlılar kapalı ortamlarda maske kullanırsa hastalıktan kendini korumuş olur. Hastalığa yakalanan kişiler de virüsleri başkalarına bulaştırmamaları için maske kullanmalılar. Hasta olan kişi maske taktığında hapşırsa ve öksürse dahi virüsler etrafa yayılmıyor."

"Antibiyotik mutlaka uzmana danışılarak kullanılmalı"

Ocak, hastalıklara karşı gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Hafif bir soğuk algınlığı ve burun akıntısında insanların hemen antibiyotik kullanma davranışı gösterdiğini anlatan Ocak, "Bu doğru değil. Antibiyotik mutlaka uzmana danışılarak, uzmanın önerisi sonucu ve mümkünse o bölgeden örnek alınarak kullanılması gereken bir tedavi çeşididir. Kontrolsüz antibiyotik kullanımı bir süre sonra o bakterilerde direnç oluşmasını sağlar ve bu da uzun vadede halk sağlığı için problem oluşturacaktır." diye konuştu.

Ocak, hastalıkların tedavisinde doktor tavsiyesine uyulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
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