Mardin Hastanesi'nde Klimaların Çalışmaması Hasta Yakınlarını Mağdur Etti

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klimaların çalışmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla getirdikleri vantilatörle serinlemeye çalışan hasta yakınları duruma tepki gösterdi. Hasta yakını Yılmaz Erol, "Bir an önce birilerinin buna el atılmasını istiyoruz. 10 gündür hastam burada. Bu insanın enfeksiyonu nasıl iyileşecek" dedi. Başhekim Mehmet Kabak ise arıza nedeniyle klimaların çalışmadığını belirtti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar tüm ülkeyi etkisi altına alırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klimaların çalışmaması hastaları ve yakınlarını mağdur etti. Yatan hastaların bulunduğu servisler ve polikliniklerde günlerdir devam eden mağduriyet karşısında aileler tepki gösterdi. Hastane yetkililerinin 'arıza' savunmasına karşı hasta yakınları, yetkililerin odalarında klimaların çalıştığını ancak servislerde kapalı olduğu iddiasında bulundu. Ayrıca arıza ile ilgilenen firmayı aradıklarını ve 'ödememizi alamadığımız için yapamıyoruz' yanıtı aldıklarını belirten hasta yakınları, kendi imkanlarıyla hastaneye vantilatör getirerek sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

"BU İNSANIN ENFEKSİYONU NASIL İYİLEŞECEK?"

Hasta yakınlarından Yılmaz Erol, "Yeni yapılan binalarda tüm klimalar çalışıyor, diğer binada hiçbir klima çalışmıyor. İnsanlar vantilatör getirip kendi hastalarını serinletmeye çalışıyor. Tepki gösterince de bozuk olduğu söyleniyor. Görüştüğümüz firma, ödeme yapılmadığı için çalışma yapamadıklarını söylüyor" dedi. Yetkililerin odalarındaki klimaların çalıştığını ancak hastaların olduğu bölümlerde klimaların çalışmadığını kaydeden Erol, "Bir an önce birilerinin buna el atılmasını istiyoruz. 10 gündür hastam burada. Bu insanın enfeksiyonu nasıl iyileşecek" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka hasta yakını olan Aysel Sezer de klimaların çalışmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Biraz vicdan" dedi.

BAŞHEKİMDEN 'ÖNLEM ALINDI' YANITI

Konuya dair telefonla ulaştığımız Hastane Başhekimi Mehmet Kabak ise arıza olduğunu belirterek, klimaların çalışmasını sağlayan cihazın yandığını, patlama sırasında yanında bulunan yedek cihazın da zarar gördüğünü söyledi. Cihazların Almanya'dan geldiğini ve yazışmalar nedeniyle cihazın ellerine ulaşmasının 45 gün sürdüğünü söyleyen Kabak, kendilerini gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.