- Mardin'de dört ilin katıldığı UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı

MARDİN - Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde 30. Bölge illeri olan Siirt, Batman ve Şırnak'ında katımıyla kampta doğal afetten etkilenen hastaların UMKE ekipleri tarafından müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikat senaryosunda kampta doğal afetten etkilenen hastalar getirildi. Acil servis önüne ambulanslarla getirilen hastalar, alanlarına göre ayrılarak hızlı bir şekilde tedavileri başlatıldı. Acil servise afetten başvuran hastalar 'yeşil alan' 'sarı alan' ve 'kırmızı alan' olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılarak hızlı şekilde tedavi süreçleri başlatıldı.

Tatbikatta hazır bulunan Acil Tıp Uzmanı Murat Ali Şen, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'ninde dahil olduğu 30. bölge Batman, Şırnak ve Siirt illerinin de katıldığı UMKE tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hastane bünyesinde gerçekleşen tatbikatta 60 personellerinin görev aldığını belirten Şen, "Hem sağlık çalışanı, hem yardımcı sağlık personeli, doktorlar ve hemşireler hepsi bu afet planında görev aldı. Yaklaşık 8 hastalık bir hasta grubu oluşturduk. Bunların temizlenme, dezenfeksiyon, triaj değerlendirme, genel durum değerlendirmelerinin böyle bir afet durumunda neler yaşayabileceğini planladık. Bununla ilgili bir tatbikat yaptık. Doğal afetler bizim hayatımızın bir gerçeği, her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bunu da bunlar için yapıyoruz" dedi.

Acil birim sorumlusu hemşiresi Sevgi Akgün UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikatı sıkıntısız olarak 60 personel yer aldığını söyleyerek, "Sıkıntısız bi şekilde tatbikatı gerçekleştirerek bazı hastalarımız sevk, bazıları yoğun bakım, bazıları da taburcu edilerek tatbikatımızı sonlandırdık. Bu tatbikattan çıkardığımız sonuç, ileri dönemlerde oluşabilecek doğal afetlere karşı hastane olarak her zaman hazırız" ifadelerinde bulundu.