Mardin'de Diyabetli Çocuklar Kampı Düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyabetli Çocuklar Vakfı, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kamp, diyabetli çocukların katılımıyla 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Kampta, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerin yanı sıra sağlık etkinlikleri de düzenlendi.