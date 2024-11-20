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Mardin'de Bebek ve Çocuklar İçin İşitme Tarama Merkezi Açıldı

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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebek ve çocuklar için ilk işitme tarama referans merkezi açıldı. Bu merkez sayesinde, işitme kayıplı çocuklara erken teşhis ve tedavi imkanı sunulacak.

Mardin'de bebek ve çocuklar için işitme tarama referans merkezi açıldı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bebek ve çocuklar işitme tarama referans merkezi hizmete girdi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yeşil, iletişimde en güçlü argümanın kulak olduğunu söyledi. Doğumdan itibaren işitmenin sağlıklı olmasının önemine değinen Yeşil, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde diğer bölgelere göre riskli, risksiz doğum oranın fazla olduğunu, işitme referans merkezindeki ünite sayesinde hem bebeklerde hem çocuklarda sağlıklı işitmenin olup olmadığını gözlemleyebildiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Mardin'de olmayan bu üniteyi uzun süredir kurmayı planladıklarını aktaran Yeşil, "Türkiye'de 89 işitme tarama referans merkezi var. Mardin'de ise ilk defa açıldı. Bizde yeni bir merkez olarak bu üniteyi kurmuş bulunmaktayız. Böylelikle hem çevre illerden hem de kendi ilimizden yılda bin 500-2 bin civarı sevkin önüne geçerek bölgeye yeni bir hizmet alanı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Umarım memleketimize bu konuda faydalı olabiliriz. Bu konuda da bize öncülük eden hem Sağlık Bakanlığımıza, hem İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Neslihan Sarı, artık işitme kayıplı çocuklara teşhis ve tanı koyduklarını, teşhis ve tanıdan sonra ücretsiz bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını kaydetti.

Her türlü işitme taramasını yapıp aynı zamanda tedavi de edebileceklerini belirten Sarı, "Biyonik kulak ameliyatları burada yapılabilecek ve hastalar bundan sonra başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar. İşitme sorunu yaşayan bebek ve çocuklarımızı erken tanı ve tedavi için hastanemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mardin'de Bebek ve Çocuklar İçin İşitme Tarama Merkezi Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Sağlık
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