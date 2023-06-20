Mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer nakli yapılan genç kız hayatını kaybetti
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Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan genç kız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Karaman merkeze bağlı Lale köyüne getirilen Dilara Çağlayan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan genç kız, yaşamını yitirdi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Çağlayan'ın cenazesi, Karaman merkeze bağlı Lale köyüne getirildi.
Çağlayan'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Lale köyünde yaşayan Çağlayan ailesinden 3 kişi, bahçelerindeki mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, Ankara'ya getirilen anne, kız ve baba tedavi altına alınmış, zehirlenmeden dolayı organ yetmezliği gelişen Dilara Çağlayan'a kardeşinden karaciğer nakli yapılmıştı.