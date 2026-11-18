Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden olduğunu belirterek, "Basit bir yara enfeksiyonu, diş çekimi veya cerrahi müdahale dahi tedavi edilemez hale gelebilir" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnciyle mücadele konusunda vatandaşları uyardı. Antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda etkili olduğunu belirten Karabağ, bilinçsiz ve gereksiz kullanımın gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Antibiyotiklerin 1940'lı yıllarda kullanılmaya başlanmasıyla geçmişte ölümcül seyreden birçok enfeksiyonun tedavi edilebilir hale geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, bu ilaçların modern tıpta kemoterapi ve cerrahi tedaviler kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yanlış ve aşırı kullanım nedeniyle bu önemli tedavi imkanının kaybedilme riskiyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Karabağ, dünya genelinde gereğinden fazla antibiyotik kullanıldığını ve reçete edildiğini belirtti.

"Antibiyotik direnci önemli bir halk sağlığı sorunu"

Gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden olduğunu kaydeden Karabağ, antibiyotik direncinin günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti. Bu sorunla mücadelede hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu, virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılmadığını hatırlatan Karabağ, vatandaşların antibiyotik kullanımında dikkat etmesi gereken kuralları şöyle sıraladı: "Hekim tarafından reçete edilmeyen antibiyotikler kullanılmamalı. Hekim tarafından viral enfeksiyon düşünüldüğü için antibiyotik başlanmadığında ısrarcı olunmamalı. Komşu veya yakın çevrenin tavsiye ettiği ya da önceki tedavilerden artan antibiyotikler kesinlikle kullanılmamalı. Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, aşıyla önlenebilen hastalıklara karşı aşılama önerilerine uyulmalı."

"Basit bir enfeksiyon bile tedavi edilemez hale gelebilir"

Antibiyotik direnciyle mücadelede gerekli önlemlerin alınmaması halinde gelecekte tedavisi güç sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulunan Karabağ, basit bir yara enfeksiyonunun, diş çekiminin veya cerrahi müdahalenin dahi tedavi edilemez hale gelebileceğine dikkat çekti.

Antibiyotiklerin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir sağlık mirası olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Unutmayalım ki antibiyotikler, bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastır. Bu nedenle onları koruyalım. Antibiyotikleri doğru dozda, doğru sürede ve yeterli miktarda kullanalım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı