Manisa'da yerli ve milli hayat kurtaran cihazlar devrede

Manisa'da ani kalp durmalarına karşı hayati öneme sahip yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu üç noktada hizmete alındı. ASELSAN tarafından geliştirilen cihazların, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik dakikalarda hayat kurtarması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, Manisa il merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı (8 Havuzu) ve Atatürk Kent Parkı'nda hizmete alındı.

Ani kalp durmalarında ilk dakikalarda gerçekleştirilen müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, OED cihazlarının sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Vatandaşların yaşam güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında cihazların hizmete alındığını ifade eden Zeren, "ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli OED cihazlarını ilimizde hizmete aldık. Ani kalp durmalarında zamanla yarışılmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı ve Atatürk Kent Parkı'na yerleştirilen OED cihazları, sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede erken müdahaleye katkı sağlayarak yaşam zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır" dedi.

Sesli ve görsel yönlendirmeyle kullanım kolaylığı

OED cihazlarının kullanıcıyı yönlendiren özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Zeren, "Cihazlarımız sesli ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıya rehberlik etmekte, hastanın kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda müdahale sürecini desteklemektedir. Böylece acil durumlarda sağlık ekipleri gelinceye kadar geçen sürede etkin bir destek mekanizması sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Amaç can kayıplarını azaltmak

Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Zeren, "Ülkemizin kendi imkanlarıyla geliştirdiği sağlık teknolojilerinin sahada kullanılması hem sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hem de teknolojik bağımsızlık açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda konumlandırılan OED cihazlarıyla ani kalp durmalarına bağlı can kayıplarının azaltılmasını ve acil sağlık hizmetlerine erişimin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Manisa'da hizmete alınan OED cihazlarının, özellikle ani kalp durmalarında ilk müdahalenin gecikmeden yapılmasına katkı sağlayarak vatandaşların yaşam şansını artırması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı