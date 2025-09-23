Manisa'da Sağlık Hizmetleri İstatistikleri Türkiye Ortalamasının Üzerinde

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, kentte sağlık hizmetleri istatistiklerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, yeni yatırımlarla sağlık altyapısının daha da güçlendiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşan Zeren, kentte yürütülen sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Zeren, yapılan yatırımlar sayesinde il genelinde eski binası olan hastanenin kalmadığını ifade ederek, şehir hastanesi ve yenilenen sağlık tesisleriyle birçok tedavinin artık Manisa'da yapılabildiğini kaydetti.

Kentte sağlık yatırımlarının hızla sürdüğünü aktaran Zeren, 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi ile 400 yataklı Salihli Devlet Hastanesinin inşaatlarının devam ettiğini ve her iki hastanenin de 2026 yılı içinde hizmete açılacağını söyledi.

Alaşehir'de 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmete alındığını, Saruhanlı, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerinde yeni hastane projelerinin devam ettiğini bildiren Zeren, Manisa'da sağlık çalışanı sayısının 14 bin 675'e ulaştığını açıkladı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde randevu bekleyen hasta sayısının ocak ayında 19 binden eylül ayında 3 bin 847'ye düşürüldüğünü dile getiren Zeren, yoğun bakım ve palyatif hizmetlerde kapasitenin artırıldığını söyledi.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında bir yılda 78 bin 746 kişiye ulaşıldığını belirten Zeren, kanser taramalarında mobil mamografi aracının devreye alındığını ve sigara bırakma polikliniğinin il genelinde hizmet verdiğini dile getirdi.

Zeren, il genelindeki sağlık hizmetleri istatistiklerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Koruyan, geliştiren ve üreten Manisa anlayışıyla, tüm sağlık kurumlarımızla birlikte Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.