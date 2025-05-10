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Mamak Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı

Mamak Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında Mamak Devlet Hastanesi, gerekli kriterleri karşılayarak bu unvanı almaya hak kazandı. Türkiye genelinde bu unvana sahip hastane sayısı 163'e ulaştı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Mamak Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' ünvanı almaya hak kazandı. Türkiye genelinde Anne Dostu Hastane sayısı 163'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kriterleri karşılayan Mamak Devlet Hastanesi'ne, 'Anne Dostu Hastane' ünvanı verildi. Bu kapsamda, Mamak Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programa; Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yücel Yüzbaşıoğlu, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Pınar Koçatakan, bakanlık heyeti, Mamak Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Özcan ve hastane çalışanları katıldı. 'Anne Dostu Hastane' belgesi, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yücel Yüzbaşıoğlu tarafından başhekim Murat Özcan'a takdim edildi. Türkiye genelinde Anne Dostu Hastane sayısı 163'e ulaştı.

Başhekim Özcan, "Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamayı ve doğal olan normal doğumu özendirmeyi hedefleyerek ekip olarak büyük bir özenle çalıştık. Bu belge, tüm çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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