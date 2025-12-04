Haberler

Maliyet Düşürme Çabası ve Hijyen İhlalleri Gıda Zehirlenmesi Vakalarını Artırdı

Maliyet Düşürme Çabası ve Hijyen İhlalleri Gıda Zehirlenmesi Vakalarını Artırdı
Artan gıda enflasyonuyla birlikte maliyetleri kısmaya çalışan bazı işletmelerin başvurduğu hileler ve hijyen eksikliği, hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda yoğunluğa neden oldu. Uzmanlar, para alışverişi yapan personelin aynı elle gıdaya temas etmesi ve oda sıcaklığında bekleyen soslar konusunda vatandaşları uyarırken, şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Taklit ve Tağşiş" listeleri gündemdeki yerini korurken, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Gıda güvenliği uzmanlarına göre, son dönemde artan vakaların temelinde işletmeler üzerindeki "maliyet baskısı" yatıyor.

Hileli Ürünler ve Hijyen Zaafiyeti

Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetleri düşürmek isteyen bazı işletmelerin kırmızı et yerine sakatat, soya veya kanatlı eti karıştırması ve tarihi geçmiş ürünleri baharatlarla maskelemesi halk sağlığını tehdit ediyor. Maliyet kısıntısı nedeniyle personel sayısının azaltılması da hijyen zaafiyetini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle müşteri sirkülasyonunun az olduğu ve denetimden uzak işletmelerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Masa Üstündeki Gizli Tehlike: Açık Soslar

Gıda mühendisleri, tüketicilerin genellikle bozuk etten endişe ettiğini ancak asıl tehlikenin "soğuk zincir kırılması" ve "çapraz bulaşma" olduğunu vurguluyor. Özellikle döner ve fast-food büfelerinde masa üzerinde saatlerce oda sıcaklığında bekleyen mayonez, ketçap ve açık soslar bakteri üremesine zemin hazırlıyor. Tavuk döner gibi riskli ürünlerle birlikte tüketilen bu soslar, zehirlenme vakalarında önemli rol oynuyor.

Güvenli Gıda Tüketimi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzmanlar, dışarıda yemek yerken dikkat edilmesi gereken 5 temel kuralı şu şekilde sıralıyor:

Para ve Gıda Teması: Siparişi hazırlayan usta aynı elle para alışverişi yapıyor ve elini yıkamadan gıdaya temas ediyorsa, bu durum en yaygın mikrop bulaşma yoludur.

Sirkülasyon Önemi: Menüsü çok geniş ancak müşterisi az olan mekanlarda ürünlerin taze kalması zordur. Kalabalık ve sirkülasyonu yüksek yerler tercih edilmelidir.

Parça Et Tercihi: Kıyma, hileye en açık üründür. Güvenilmeyen mekanlarda köfte yerine gözle görülebilen parça etler tercih edilmeli, tavuk ürünlerinin ise tam piştiğinden emin olunmalıdır.

Isı Kontrolü: Büfelerde sıcak yemeklerin sürekli ısıtıcı altında, soğuk mezelerin ise dolapta tutulması gerekir. Ilık ortam bakteri üretimini hızlandırır.

Fiyat Dengesi: Piyasa ortalamasının çok altında satılan et yemekleri şüpheyle karşılanmalıdır.

Şüpheli Durumda Alo 174

Tüketicilerin, hijyen koşullarını yetersiz bulduğu veya yediği yemekten şüphelendiği durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunması, denetim mekanizmalarının çalışması ve toplum sağlığı açısından önem taşıyor.

