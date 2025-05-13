Malatya'ya 40 Yeni Hekim Atandı

Sağlık Bakanlığının 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Malatya'ya 40 yeni hekimin ataması yapıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, yaptığı açıklamada, ataması yapılan hekimlere görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Atanan hekimlerin vatandaşların daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Atama yapılan birimlerimiz arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi gibi önemli sağlık tesislerimiz yer alıyor. Branşlar arasında çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göğüs hastalıkları ve anesteziyoloji gibi kritik alanlar bulunuyor. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz."