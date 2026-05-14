Yılın hemşireleri ödüllendirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen programda, 44 yıllık tecrübeye sahip Hemşire Ayşe Tekedereli, yılın hemşiresi olarak ödüllendirildi. Tekedereli, sağlık hizmetlerine yaptığı katkılardan dolayı onurlandırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği programda yılın hemşire ve ebeleri ödüllendirilirken, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'nden Hemşire Ayşe Tekedereli de ödüle layık görüldü.

Hemşireler ve Ebeler Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen programda yılın başarılı hemşire ve ebeleri ödüllendirildi. Programda ödüller, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından takdim edildi. Ödül alan isimler arasında Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hemşire Ayşe Tekedereli de yer aldı. Mesleğinde 44 yılı geride bırakan Tekedereli, uzun yıllardır sağlık hizmetlerine sunduğu özverili çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Aldığı ödülden dolayı memnuniyetini dile getiren Tekedereli, 44 yıllık meslek hayatını ilk günkü heyecan ve azimle sürdürdüğünü belirterek, "Hastalarıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Bu ödül benim için büyük bir onur oldu" ifadelerini kullandı.

Tekedereli ayrıca desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Abdullah Ercan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
