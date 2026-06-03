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Malatya'da ambulans helikopter 75 yaşındaki hasta için havalandı

Malatya'da ambulans helikopter 75 yaşındaki hasta için havalandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisi sürüyor.

Malatya'da kalp krizi geçiren yaşlı hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 75 yaşındaki hasta için havalandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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