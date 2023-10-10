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Malatya'da çocuklar kask takma konusunda farkındalık yaratıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve bisiklet sürücülerini kask takmaya teşvik etmek amacıyla çocukların rol aldığı klip çekildi. Klipte, çocuklar tarafından İçişleri Bakanlığının belirlediği sloganlar seslendirildi. Kask takmanın öneminin anlatıldığı videoda, çocukların geleceği, aile bütünlüğü, hayat kurtarmanın önemi ve sağlıklı toplum olmanın öne çıkarıldı. Çocuklar klipte, 'güvenli sürüş kask takmaktan başlar, kaskınla yol ver hayata.' ifadesini kullandı.