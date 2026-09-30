Malatya'da ani kalp durmalarına ASELSAN üretimi OED cihazları 3 noktaya yerleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da ani kalp durmalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, kentin 3 farklı noktasında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Malatya'da ani kalp durmalarında müdahale süresini kısaltmak amacıyla, ambulans ekipleri ulaşıncaya kadar vatandaşların kullanabileceği OED cihazları kentin yoğun kullanılan 3 farklı noktasına yerleştirildi.

Malatya 112 İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmetleri görevlisi Sunay Erdoğan, cihazların ani kalp durmalarında kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine karar verdiğini söyledi. Cihazın açıldığı andan itibaren sesli komutlar ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıyı yönlendirdiğini belirten Erdoğan, vatandaşların cihazı kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.Cihazın yalnızca gerekli durumlarda şok uyguladığını kaydeden Erdoğan, "Cihaz kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine kendisi karar verir. 'Bana zarar verir mi, hastaya zarar verir mi' diye bir endişe olmasın. Cihaz şok gerekmedikçe şoklama yapmaz" diye konuştu.

OED cihazlarının insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalara yerleştirildiğini kaydeden Erdoğan, cihazların 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik Binası yanındaki otobüs durağında hizmete sunulduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı