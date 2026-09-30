Haberler

Malatya'da ani kalp durmalarına ASELSAN üretimi OED cihazları 3 noktaya yerleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da ani kalp durmalarına ASELSAN üretimi OED cihazları 3 noktaya yerleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da ani kalp durmalarında müdahale süresini kısaltmak amacıyla ASELSAN üretimi OED cihazları kentin 3 noktasına yerleştirildi. Cihazlar, 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik Binası yanındaki otobüs durağında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Malatya'da ani kalp durmalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, kentin 3 farklı noktasında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Malatya'da ani kalp durmalarında müdahale süresini kısaltmak amacıyla, ambulans ekipleri ulaşıncaya kadar vatandaşların kullanabileceği OED cihazları kentin yoğun kullanılan 3 farklı noktasına yerleştirildi.

Malatya 112 İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmetleri görevlisi Sunay Erdoğan, cihazların ani kalp durmalarında kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine karar verdiğini söyledi. Cihazın açıldığı andan itibaren sesli komutlar ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıyı yönlendirdiğini belirten Erdoğan, vatandaşların cihazı kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.Cihazın yalnızca gerekli durumlarda şok uyguladığını kaydeden Erdoğan, "Cihaz kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine kendisi karar verir. 'Bana zarar verir mi, hastaya zarar verir mi' diye bir endişe olmasın. Cihaz şok gerekmedikçe şoklama yapmaz" diye konuştu.

OED cihazlarının insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalara yerleştirildiğini kaydeden Erdoğan, cihazların 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik Binası yanındaki otobüs durağında hizmete sunulduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

"Hep beraber istifa edecekler"
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Erdoğan kimi kastetti?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda muradına erdi
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti

4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması isyan ettirdi

Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı

Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı
'Gençlik nereye gidiyor' dedirten görüntü

"Gençlik nereye gidiyor" dedirten görüntü
Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Portekiz'de arkadaşlarıyla nehre girdi, bir daha çıkamadı