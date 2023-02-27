Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (6)
Sağlık Haberleri
BAKAN KOCA: 103 VATANDAŞIMIZ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı.
BAKAN KOCA: 103 VATANDAŞIMIZ YARALANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık