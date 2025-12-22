Haberler

Malatya'da 2 kilo 200 gram ağırlığındaki dev tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı

70 yaşındaki Aysel Çetin, karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen 15 santimetrelik tümör başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

MALATYA'da şişkinlik şikayeti ile hastaneye başvuran Aysel Çetin'in (70) karnından 15 santimetre büyüklüğünde ve 2 kilo 200 gram ağırlığındaki tümör operasyonla çıkarıldı.

Kentte yaşayan Aysel Çetin, uzun süredir yaşadığı karın ağrısı ve şişlik şikayeti ile 10 Kasım'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çetin'in yapılan tetkiklerinde biri böbreğin alt kısmında diğeri böbrek üstü bezinde olmak üzere yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde iki ayrı kitle tespit edildi. Doktorların yaptığı incelemelerde tümörün, pankreas ve dalağa doğru yayılım gösterdiği belirlendi. Aysel Çetin için ameliyat kararı verildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından hasta 14 Aralık'ta ameliyata alındı. Operasyonla 2 kilo 200 gram ağırlığındaki tümör, çevre dokularla birlikte tamamen çıkarıldı.

'BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

Yapılan ameliyata ilişkin bilgi veren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, ameliyatın riskli olduğunu ve ekip çalışması ile başarı ile tamamladıklarını ifade ederek, "Böbrek alt polde ve böbrek üstü bezlerinde 15'er santimetrelik dev tümörler tespit ettik. Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi. Ancak ekip çalışması sayesinde ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız ameliyat sonrası 4'üncü haftasında sorunsuz şekilde takip ediliyor. Patoloji sonuçlarına göre tedavi sürecini planlayacağız" dedi.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden Aysel Çetin de kendisini iyi hissettiğini belirterek, doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
