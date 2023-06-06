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Malatya'da 112 Hava Ambulansı İle Hastaneye Yetiştirildi

Malatya'da 112 Hava Ambulansı İle Hastaneye Yetiştirildi

Sağlık Haberleri

Malatya'da yeniden faaliyetlerine başlayan 112 hava ambulansı Darende ilçesindeki hastayı Malatya'da ki sağlık kuruluşuna yetiştirdi.

Malatya'da yeniden faaliyetlerine başlayan 112 hava ambulansı Darende ilçesindeki hastayı Malatya'da ki sağlık kuruluşuna yetiştirdi.

Darende ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kadir Gökçe rahatsızlanınca ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan hastaya yüksek tansiyon tanısı konulunca 112 hava ambulansı talep edildi.

Uzunca bir aradan sonra yeniden Malatya'da uçuşa başlayan hava ambulansı ilçedeki halı sahaya iniş yaparak hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Kadir Gökçe Darende Malatya Sağlık Haberler

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