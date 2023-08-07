Malatya Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ekmek Üretimine Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine başladı. Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nda yapılan üretimle çölyak hastalarının talepleri karşılanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Fabrikanın günde 1 milyon ekmek üretebilecek kapasitede olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Fabrika, sadece şehrimize değil bölgeye hitap edebilecek kapasitede. 6 Şubat tarihinde vuku bulan depremle birlikte bu alanda hem yemek hem de ekmek üretimine başlandı. Glütensiz ekmek üretimi noktasında da çölyak hastalarının taleplerini de değerlendirerek, ayrı bir alanı glütensiz ekmek ve pasta türlerinin üretilmesi noktasında gerekli çalışmaları yaptık. MEGSAŞ Genel Müdürümüz ve çalışanları glütensiz ekmek üretimine başladılar. Bundan sonra sadece Malatya'da değil bölgedeki çölyak hastalarına da ulaştırılacak. Önümüzdeki süreçte çölyak hastaları için bütün pasta ve tatlı çeşitlerinin de üretimi noktasında arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarını yapıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile birlikte 2 bin metre kapalı alanda sadece bu ürünler üretilecek. Burada sadece Malatya'daki değil bölgemiz ve Türkiye'deki bütün çölyak hastalarının gıda ihtiyaçlarını temin edeceğiz."

Malatya Çölyaklılar Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu ise çölyak hastalarına yönelik yapılan çalışmadan ve duyarlılığından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür etti.