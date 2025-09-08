Maddi İmkansızlıklar Nedeniyle Tedavi Olamayan Asel Ecrin'in Dramı

ADANA'da femur kısalığı nedeniyle sağ bacağı kısa olarak dünyaya gelen Asel Ecrin Tatar (8), koronavirüs pandemisi döneminde özel bir hastanede ameliyat oldu ancak kemiği hatalı kaynadı. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavi olamayan Asel Ecrin'in annesi Revşe Tatar (39), "Kendi imkanlarımla kızımı okula götürüp, getiriyorum. Bazen bebek arabasıyla, bazen tekerlekli sandalyeyle gidiyoruz. Kızımın bir an önce ayağa kalkmasını, kendi kendine yürümesini istiyorum dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Yasin (40) ile Revşe Tatar çiftinin, 3'üncü çocuğu olan Asel Ecrin, femur kısalığı nedeniyle sağ bacağı kısa olarak dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde başlayan Asel Ecrin'in tedavi süreci, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarım kaldı. Bunun üzerine aile, Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir özel hastanede Asel Ecrin'in ameliyat edilmesi için Dr. Ö.S. ile anlaştı. 2021'de ameliyat edilen Asel Ecrin'in bacak kemiği hatalı kaynayınca; aile bir kez daha yıkıldı. Okula tekerlekli sandalyeyle annesi tarafından götürülen Asel Ecrin, arkadaşlarıyla birlikte koşup, oynamak için yardım bekliyor.

'BÜYÜDÜKÇE AĞIRLAŞIYOR'

Maddi imkansızlıkları nedeniyle kızının tedavisini yaptıramadığını belirten Revşe Tatar, "Kendi imkanlarımla kızımı okula götürüp, getiriyorum. Bazen bebek arabasıyla, bazen tekerlekli sandalyeyle gidiyoruz. Özellikle kış aylarında çok zor oluyor. Bir an önce tedavi olması gerekiyor ancak elimizden bir şey gelmiyor. Yaşıtları koşup, oynarken; kızım bunlardan geri kalıyor. Büyüdükçe ağırlığı da artıyor, zorlanıyorum diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE AYAĞA KALKMASINI İSTİYORUM'

Kızının zaman zaman akran zorbalığına da maruz kaldığını anlatan Tatar, "Çocuklar birbirleriyle alay etmemesi gerektiğinin bilincinde olamıyorlar. Bazen arkadaşları tarafından dışlandığı oluyor. Birlikte oynasalar da kızım, eksikliğini çok hissediyor. Eve döndüğünde, 'Arkadaşlarım benimle oynamak istemiyor' diyor. Bir anne olarak bu durum beni çok üzüyor. Kızımın bir an önce ayağa kalkmasını, kendi kendine yürümesini istiyorum dedi.

Haber: Anıl ATAR Kamera: Yusuf YILDIZ, ADANA,