Haberler

Lösemiyi Yenen Genç, LÖSEV Gönüllüsü Oldu

Lösemiyi Yenen Genç, LÖSEV Gönüllüsü Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da lösemiyle mücadele edip iyileşen Kudret Özkır, LÖSEV gönüllüsü olarak hasta çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ediyor. 8 yıllık tedavi sürecinin ardından yaşadıklarını paylaşan Özkır, her bireyin bu hastalığı yenebileceğine inanıyor.

BURDUR'da 5 yaşında teşhisi konulan lösemiden 8 yıllık tedavi sürecinin ardından kurtulan Kudret Özkır (31), çocuk hastalara ve ailelerine umut olabilmek için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü oldu. Kudret Özkır, "LÖSEV için ne gerekiyorsa yapıyorum. İyileştiğim için şu an hasta çocuklara umut oldum" dedi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Kudret Özkır'a, 5 yaşında lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi bir süre Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde devam eden Özkır daha sonra LÖSEV'in ilk hastanesi olan Lösante'nin ikinci hastası olarak tedavisine devam etti. Özkır'ın tedavisi 8 yıl boyunca LÖSEV kurucusu Üstün Ezer tarafından yapıldı. Lösemi hastalığını yenen Özkır, daha sonra LÖSEV'de gönüllü olarak yer alıp, hasta çocuklara umut olmaya başladı.

'ZORLU TEDAVİ SÜREÇLERİ YAŞADIM'

Çocukluğunda yaşadığı süreci anlatan Özkır, "5 yaşında Burdur'da lösemi tanısı konulmasının ardından Ankara'ya sevk edildim. İlk tedavim Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde başladı. LÖSEV'in kurucusu Üstün Ezer doktorumdu. 4 ay tedavim orada sürdü. 6'ncı aydan sonra Üstün Ezer, Gaziosmanpaşa'daki Lösante Hastanesi'ni kurdu, oraya geçtik. Işın tedavisi, kemoterapi tedavilerim orada devam etti. Zorlu tedavi süreçleri yaşadım. Ankara'ya git, gel yaptık. 2008 yılında iyileştim" dedi.

'LÖSEV AİLE KOMİTE ÜYESİYİM'

Kan değerlerini düzenli olarak kontrol ettirdiğine değinen Kudret Özkır, iyileştikten sonra LÖSEV gönüllüsü olarak çalıştığını belirtti. Özkır, "LÖSEV Aile Komite üyesiyim. LÖSEV için ne gerekiyorsa yapıyorum. Bülten ve afiş dağıtımı, kurbanda et dağıtımı, stant açılışında yer alıyorum. İyileştiğim için şu an hasta çocuklara umut oldum. Geçen yıl evlendim ve bir çocuğum var, 5 aylık" diye konuştu.

'HERKES BU HASTALIĞI YENEBİLİR'

Lösemi hastası birey ve ailelerine çağrıda da bulunan Özkır, "Lösemi hastalığını yenebiliriz. Tıp eskiye göre çok gelişti. Hastalar ve aileleri moral ve motivasyonlarını kaybetmeyip, sağlam durup lösemiyi yenebileceklerini unutmasın. Ben yendiysem herkes bu hastalığı yenebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin

17 yaşındaki İremnur'dan ağabeyiyle ilgili mide bulandıran iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi