Lösemili abisine kemik iliği bağışında bulundu

Lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki Defne Duran, abisinin iyileşmesine büyük katkı sağladı.

Manisa'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Arda Kaan Duran, ateş ve yorgunluk şikayetiyle 2 ay önce hastaneye başvurdu.

Lösemi teşhisi konulan hasta, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanenin Kemik İliği Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, kemik iliği nakline karar verdi. Akraba ve yakın çevresinden kemik iliği nakli için tarama yapılırken, Arda Kaan ile 16 yaşındaki kız kardeşi Defne Duran'ın dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Defne Duran, ağabeyinin sağlığına kavuşması için hiç düşünmeden kemik iliğini verdi.

"Kardeşimden nakil olduğum için mutlu oldum"

Arda Kaan Duran, hastanede AA muhabirine, lösemi teşhisini duyduğunda çok korktuğunu söyledi.

Tedavi sürecinin hızlı bir şekilde başladığını belirten Duran, "Kemoterapi tedavisine başlandı. Kuzenlerim geldi, onlar kan verdi. Kardeşim kan verdi. TÜRKÖK'ten de araştıralım dediler. Doktorlar kardeşimi daha uyumlu buldu. Kardeşimden nakil olduğum için mutlu oldum. Sonuçta aynı can ve kandanız. O da vermeyi çok istedi. Ben hastayım diye kardeşim çok konuşmadı ama eminim o da çok duygulanmıştır. Şu an gayet iyiyim." diye konuştu.

Tedavi süreci boyunca hiç umudunu kaybetmediğini anlatan Duran, taburcu edildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanacağını sözlerine ekledi.

"Başka birine de hiç düşünmeden kemik iliğimi verirdim"

Defne Duran ise ağabeyine hayat verdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu süreç çok güzel ve duygusaldı. Bir insanın hayatına dokunabilmek ve umut verebilmek tarif edilemeyecek kadar güzel bir his. Ağabeyimle değil de başka biriyle de uyumlu olsaydım yine de hiç düşünmeden kemik iliğimi verirdim." dedi.

Prof. Dr. Bilgir de Arda Kaan Duran'ın hastaneye başvurduğunda hastalığın ilerlediğini gördüklerini ifade etti.

Tedavi sürecinde kötü hücrelerin çoğunu yok ettiklerini aktaran Bilgir, şöyle devam etti:

"Nakil planladık. Kız kardeşinden donör olmasını rica ettik. Kabul etti. Ondan aldığımız kemik iliğiyle nakil yaptık. 12. gündeyiz. İşler gayet yolunda gidiyor. Hücreler çıkmaya başladı. Kısa bir süre sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Bilgir, kemik iliği nakilleri sayesinde lösemi hastalığının tedavi edilebildiğini vurgulayarak, "İnsanlar kemik iliği bağışı konusunda yanlış bilgilere sahip. İşlemin ameliyatla yapıldığını düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Hastanın kendisinden ya da donörden kök hücreler toplayıp hastanın kendisine veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA