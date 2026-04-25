Laparoskopik cerrahiyle hastalar günlük yaşama daha hızlı dönüyor

Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Ceren Çerçi, jinekolojik cerrahide minimal invaziv yöntemlerin yaygınlaştığını belirterek, laparoskopik cerrahinin hastalara daha az ağrı, hızlı iyileşme ve konforlu tedavi süreci sunduğunu söyledi.

Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Ceren Çerçi, jinekolojik cerrahinin klasik açık ameliyatlardan minimal invaziv yöntemlere doğru evrildiğini belirtti. Laparoskopik cerrahinin bu dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Zeynep Ceren Çerçi, Küçük kesiler, kamera ve özel cerrahi enstrümanlarla gerçekleştirilen yöntemin büyük cerrahilerin küçük deliklerden yapılmasına imkan sağladığını ve bu yöntemin hem hasta hem de cerrahi açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Laparoskopik'in büyük bir cerrahiyi küçük deliklerde yapma olanağı sunduğunu, hastaya ve cerrahi çok büyük avantajları olduğunu dile getiren Op. Dr. Zeynep Ceren Çerçi, "Günümüzde jinekolojik cerrahi, klasik açık tekniklerden ziyade minimal invaziv yöntemlere doğru evrilmiştir. Bu önemli dönüşümün en önemli yapı taşlarından bir tanesi laparoskopik cerrahidir. Laparoskopik cerrahiyi bir kamera, karna açılan birkaç küçük insizyon ve birkaç enstrüman yardımıyla yapmaktayız. Aslında burada büyük bir cerrahiyi küçük deliklerde yapma olanağı sunuyor bize. Hastaya ve cerrahi çok büyük avantajları var. Laparoskopik cerrahide daha az doku travması olduğu için cerrahi açıdan daha az kanama görüyoruz. Postoperatif ağrıyı daha az hissediyor hasta ve iyileşme süreci daha hızlı oluyor. Biz de klinimizde yaptığımız vakalarda hastaların daha hızlı mobilize olduğunu ve günlük hayatlarına daha konforlu, daha hızlı bir şekilde döndüklerini gözlemliyoruz" dedi.

"Bizim de amacımız burada kliniğimizde hastalarımıza güvenli, konforlu, modern bir cerrahi deneyim sunabilmek"

Laparoskopiyi nerede kullanıldığını belirten Op. Dr. Zeynep Ceren Çerçi, "Over kisti cerrahisinde, yumurtalık kisti cerrahisinde, endometriosis cerrahisinde, dış gebelik ameliyatında, miyomektomilerde, histerektomide ve infertilite cerrahisinde yaygın olarak kullanıyoruz. Sonuçta laparoskopi artık jinekolojik cerrahide alternatif bir tedavi değil, standart bir yaklaşım haline geldi. Daha hızlı yara iyileşmesi ve postoperatif daha az ağrı modern cerrahinin de temel hedeflerinden bir tanesi aslında. Bizim de amacımız burada kliniğimizde hastalarımıza güvenli, konforlu, modern bir cerrahi deneyim sunabilmek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

