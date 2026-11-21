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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi. Hastanede gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları katıldı. Programda her çocuğun sevgiyle büyüme, eşit fırsatlara sahip olma, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma, güvenli bir ortamda yaşama ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Çocuk haklarının yalnızca belirli günlerde gündeme getirilmemesi gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte, bu hakların her gün korunması, savunulması ve yaşatılması gereken evrensel değerler olduğu mesajı verildi.

Çocuk haklarına dikkat çekildi

Etkinlik kapsamında çocukların haklarının korunması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı. Çocukların sağlıklı, güvenli ve eşit şartlarda yetişebilmesi için ailelere, sağlık çalışanlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğü ifade edildi.

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, programın hazırlanmasında emeği geçen Dr. Deniz Yıldız'a, asistanlara ve intörn doktorlara teşekkür edildi.

Çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı