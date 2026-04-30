Kütahya Şehir Hastanesi'nde diyabet eğitimi

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk diyabet okulu eğitimi başarıyla tamamlandı.

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk diyabet okulu eğitimi başarıyla tamamlandı. Hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen programa 30 kişi katıldı.

İki gün süren eğitim kapsamında, farklı branşlardan 6 uzman hekim ile birlikte diyetisyen ve hemşireler görev aldı. Katılımcılara diyabet hastalığının yönetimi, beslenme düzeni, ilaç kullanımı, fiziksel aktivitenin önemi ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim süresince teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verilerek, katılımcıların diyabetle başa çıkma konusunda bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi. Program boyunca katılımcılar, uzmanlara sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi alma imkanı buldu.

Eğitim sonunda programa katılan bireylere katılım belgeleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
