Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Organ Bağışı Haftası nedeniyle halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, organ bağışının önemi vurgulandı. Kütahya Şehir Hastanesi'nde oluşturulan stantta organ bağışı hakkında bilgi verildi ve halkın duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Kütahya'da, Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla stant oluşturuldu. Stantta, broşür ve afişlerle organ bağışına farkındalığa katkı sağlandı.

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, gazetecilere, organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığını belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusunda halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Tıbben ve yasal olarak bir engeli olmayan herkes organ bağışçısı olabilir. Özellikle Kütahya'da il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, yine devlet hastanelerimize bu yönde başvurular yapılabilir. Birimlerimiz hastane içinde bulunuyor ve halkımız istediği zaman başvurularını kabul ediyor."

Yaman, özellikle böbrek nakli, karaciğer nakli bekleyen hastaların ön planda olduğunu, Kütahya'da bütün organlara yönelik nakiller yapılabildiğini sözlerine eklendi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Tezcan da organ bağışı konusunda herkesin istekli ve cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Sağlık
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.